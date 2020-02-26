Москва, , 10:15 — REGNUM Сотрудники Росгвардии на митингах «дубинкой просто так не молотят», заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о действиях сотрудников Росгвардии на митингах.

Российский лидер подчеркнул, что участники митингов должны действовать в рамках действующего закона, не распускаясь и не допуская погромы.

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить, нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакой политической подоплёки в делах против участников несанкционированных акций в Москве и вынесенных судами приговорах. По его словам, речь идёт только о судебных вердиктах.

Летом 2019 года в Москве произошли несколько несанкционированных митингов, некоторых участников позже арестовали. Генеральная прокуратура РФ заключила, что полиция и Росгвардия в ходе таких несанкционированных выступлений действовали высокопрофессионально и не нарушали закон.

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