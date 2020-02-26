Москва, , 10:15 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская ожидает в нижней палате парламента съемок «Голубого огонька» в связи с желанием певцов заняться политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста» Бориса Титова. Поклонская видит тенденцию.

«Шнуров… Кто следующий? Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой? Увидим предвыборный клип Ольги Бузовой? Какие законопроекты нам предложат Киркоров и Басков? Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?» — рассуждает Поклонская.

Депутат видит риски в большом числе представителей шоу-бизнеса в Госдуме.

«Если так пойдёт и дальше, то новогодний «Голубой огонёк» будут снимать в Госдуме. Конечно, решать и выбирать людям, но совсем в шоу не надо политику превращать! Разок посмеёмся со «звёздным десантом», а потом с этим придётся жить», — предостерегает она.