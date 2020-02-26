Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Западные партнеры не игнорируют происходящие в Грузии события, и давление на правительство Грузии не закончится, заявил грузинской редакции «Голоса Америки» старший исследователь Германского фонда Маршалла Джонатан Кац. Так он прокомментировал итоги конференции, которая состоялась в фонде в ходе телемоста в Тбилиси 25 февраля. С грузинской стороны в этой конференции принимали участие представители грузинских НПО, ярые критики нынешнего правительства Грузии.

«США и западные партнеры желают видеть со стороны правительства Грузии исполнение собственных обещаний и обеспечение проведения свободных и справедливых выборов. Сегодня никаких признаков этого (выполнения обещаний и свободных выборов) не видно», — констатировал Кац.

Создавшуюся в Грузии нынешнюю ситуацию он называет тупиком, который «грозит евроатлантической интеграции Грузии и открывает двери Кремлю для нового вмешательства».

Джонатан Кац предупреждает правительство Грузии, что события в стране останутся в центре внимания Запада, и если достичь соглашения с оппозицией по вопросам избирательной системы властям не удастся, то «Грузинской мечте» будет «очень трудно объяснить западным партнерам, почему она ставит интересы партии и отдельных лиц выше интересов страны».

Как известно, грузинская оппозиция настаивает на проведении парламентских выборов 2020 года по чисто пропорциональной системе. Напомним, что обещание введения такой системы дал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне митингов в июне прошлого года, поводом для которых оппозиция избрала визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Соответствующий законопроект был подготовлен парламентским большинством, но утвердить его законодателям не удалось из-за протеста мажоритарных депутатов, что привело к новой волне акций протеста грузинской оппозиции. Попытки переговоров, к которым противостоящие стороны склонили ЕС и США, никаких результатов пока не дали, и обе стороны продолжают настаивать на своей точке зрения.