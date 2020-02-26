Дамаск, , 10:17 — REGNUM Правительственные силы Сирии освободили от террористов город Кафр-Набаль на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает 26 февраля агентство SANA.

Военные заняты зачисткой жилых кварталов и разминированием улиц. Отмечается, что во время штурма города они интенсивно обстреливали позиции боевиков ракетами и артиллерией. Противник понёс существенные потери и отступил на север.

Ранее в этом районе были освобождены населенные пункты Хас, Маар-Таматир, Баарабу и Маар-Тасин.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб остаётся единственным сирийским регионом, значительная часть которого контролируется боевиками. Так, здесь находится форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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