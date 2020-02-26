Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM Фракция «Единой России» в Заксобрании Камчатского края единогласно поддержала в первом чтении законопроект, внесенный на рассмотрение губернатором Владимиром Илюхиным, который фактически запрещает любые акции протеста на полуострове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Заксобрании региона.

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Против законопроекта голосовали депутаты «Справедливой России» и ЛДПР, но они в меньшинстве.

При этом представитель фракции «Единой России» Андрей Лиманов сразу же оговорился. Он заявил, что закон будет доработан.

«Приняв законопроект, мы выполняем решение Конституционного суда, но получаем возможность его доработать. Создаётся рабочая группа с общественными организациями, с Общественной палатой края, чтобы вместе доработать закон в интересах населения. Ограничения по времени проведения публичных мероприятий, скорее всего, исчезнут в окончательной редакции закона», — сказал депутат от «Единой России» Лиманов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин внёс в Заксобрание края законопроект, предельно ограничивающий все акции протеста. Фактически митинги, демонстрации и шествия будут запрещены везде, по всей территории края. Выражать недовольство камчатцы смогут разве что в лесу. По времени им тоже не оставляют выбора — нельзя будет митинговать во время любых праздников, федеральных, региональных, муниципальных, в памятные дни, вообще в любые дни, хоть чем-то отмеченные в истории. Нельзя митинговать в рабочие дни. При этом в марте 2019 года власти Камчатки уже ужесточали этот закон. Тогда они запретили камчатцам выражать недовольство властью ближе, чем в 250 метров от административных зданий. Но вмешался Конституционный суд, заявивший, что власть не вправе запрещать гражданам выражать своё мнение и проводить мирные акции. Тогда власти Камчатки взялись править закон. Отрицательное заключение на законопроект Илюхина дали и прокуратура края, и региональное управление Минюста РФ.