Москва, , 10:05 — REGNUM США превратили санкции в инструмент навязывания своих интересов миру и обеспечения экстерриториального применения американского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Очередные рестрикции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции, наложенных в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, противоправны, циничны и могут спровоцировать очередной виток напряженности», — заявил Слуцкий.

Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки в одностороннем порядке, а теперь продолжает грозно размахивает «санкционной дубиной», указал парламентарий.

По его мнению, это не самый лучший сигнал Тегерану, особенно на фоне консультаций по выполнению обязательств в рамках СВПД в Вене.

Президент США Дональд Трамп также продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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