Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Новым членом Общественной палаты Свердловской области стала глава свердловского отделения Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Решение приняли на заседании областного законодательного собрания. Депутаты проголосовали единогласно за предложенную кандидатуру.

Перед заседанием в заксобрании проводили рейтинговое голосование, на котором второе место с небольшим отрывом от Юдиной заняла экс-депутат заксобрания Галина Артемьева.

Как сообщало ИА REGNUM, вакантное место в палате освободилось после гибели директора Свердловского театра музыкальной комедии Михаила Сафронова. Он скончался в декабре 2019 года.