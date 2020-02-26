Вильнюс, , 10:00 — REGNUM Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта призывает правительство Литвы не затягивать с вопросом об объявлении режима чрезвычайной ситуации в Литве в связи с распространением коронавируса в Евросоюзе. Об этом он заявил в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Мы хотим призвать, чтобы с этими решениями не затягивали. (…) Такой чрезвычайной ситуации не надо слишком бояться, она объявляется во время засушливого лета, она не является редким явлением, но важный шаг для ведомств, которые предоставляет и финансовые возможности, и гибкость в подготовке ко всем возможным сценариям», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.