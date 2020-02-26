село Тоцкое, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области на Тоцком полигоне прошёл ночной бой танкистов и мотострелков с условным противником, сообщают СМИ.

В рамках военных учений «бандформирования» на автомобилях повышенной проходимости ночью планировали прорвать оборону и захватить важные рубежи в тылу войск. Разведка «врага» была уничтожена с помощью танков. Также танкисты отразили нападение передовых подразделений условного противника.

За тем в «бой» вступили мотострелки. Они отбили атаку живой силы и бронетехники условного противника и предотвратили охват с флангов.

В учениях приняли участие около 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.