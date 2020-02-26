Ташкент, , 09:56 — REGNUM Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву. Обращение опубликовала дочь Каримовой Иман 25 февраля на своей странице в Instagram.

Дочь экс-президента Узбекистана пожаловалась на «бесконечные переезды» из одного места заключения в другое, а также на состояние здоровья. По словам Каримовой, уголовные дела в отношении нее ведутся с нарушениями законодательства.

Она также указала на то, что общая сумма изъятых активов и имущества, принадлежащее её семье, составляет $1,2 млрд. Однако эта сумма не засчитана в погашение материального ущерба, говорится в письме.

Каримова добавила, что готова отказаться от денежных средств, которые заморожены в Швейцарии, на условиях упрошенной процедуры закрытия уголовного дела в отношении неё. При этом в пользу государства будет передано $686 млн, пишет дочь экс-президента.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что узбекистанская сторона проводит совместную работу с зарубежными странами, в том числе США, Россией, Францией, Латвией и Швейцарией для возврата преступно нажитых средств Гульнары Каримовой.

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