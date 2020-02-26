Москва, , 09:52 — REGNUM Представителям российской оппозиции необходимо предъявить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что критика нужна, однако ее одной недостаточно, чтобы эффективно развивать государство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что за пределами России, в том числе в европейских странах, демонстрантов обычно ждут еще более суровые последствия, чем те, которые настигли участников массовых протестов в Москве.

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