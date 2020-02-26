Москва, , 09:51 — REGNUM Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит заниматься политикой, он намерен практиковать «малые политические формы». Об этом Сурков рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному 26 февраля на портале «Актуальные комментарии».

По словам Суркова, больших дел в его планах пока нет, поэтому он собирается участвовать в «кухонных дебатах» или выступать «в рюмочных».

«Будущее вызревает не в мейнстриме. Не в президиумах. А как раз на кухнях и в рюмочных», — пояснил он.

Задачу по поиску нового места работы Сурков назвал весьма интересной с учётом своего «набора санкций и политической токсичности». Сначала нужно осмотреться на рынке и найти «что-нибудь», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об отставке Суркова президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля. Сурков назвал решение о своём уходе «чистой самоволкой».

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