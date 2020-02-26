Берн, , 09:35 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Захарова отметила, что журналистки кричали, пихались и толкались в попытках пробраться ближе к Лаврову, «приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин».

«Жалкое зрелище», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров вынужден был резко отреагировать на неуместное поведение грузинских журналисток, которые попытались пробиться к нему перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве. Глава МИД РФ назвал такое поведение неуместным, а журналисток «больными».

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