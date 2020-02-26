Москва, , 09:29 — REGNUM Россия продолжит на международной арене добиваться соблюдения прав человека в отношении граждан РФ, незаконно арестованных Вашингтоном на территории третьих стран, а также настаивать на возвращения своих граждан из тюрем США. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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«Я не знаю ни одного контакта с американцами, где бы мы эти вопросы не ставили в резкой форме, — подчеркнул дипломат. — Мы продолжим это делать и на международной арене. Мы делаем это в первую очередь в Женеве в Совете по правам человека, делаем это в Нью-Йорке».

Замглавы МИД РФ добавил, что случаи ареста властями США граждан России, такие как задержание Константина Ярошенко и Виктора Бута, «вызывают возмущение, негодование и осуждение».

«В последнее время таких захватов не было, но было серьёзнейшее давление американцев на своих союзников, чтобы они выдавали в США россиян, — подчеркнул дипломат. — Причём американцы абсолютно не утруждаются какими-либо цивилизованными методами общения с российскими гражданами — их принуждают к заявлениям, самооговору».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве иностранных дел РФ напомнили, что поездки в Соединённые Штаты для граждан России могут оказать небезопасными. В ведомстве заявили о существующей угрозе «подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами». При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах.