Триполи, , 09:31 — REGNUM Две ливийские семьи подали иск в суд США на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, об этом 26 февраля сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, военного обвиняют в пытках и внесудебных казнях. Иск был подан в суд Соединенных Штатов, так как Хафтар является гражданином этой страны и имет здесь собственность на сумму в $8 млн.

«В отличие от других участников пыток и внесудебных казней, Халифа Хафтар и его сыновья являются гражданами США и владеют здесь значительным имуществом», — прокомментировал иск адвокат одной из семей Кевин Кэррол.

В иске утверждается, что в октябре 2014 года военные, лояльные Хафтару, в городе Бенгази якобы убили шестерых человек, принадлежащих к двум семьям.

Напомним, командующий Халифа Хафтар ранее проживал в США, скрываясь от властей Ливии, после убийства лидера страны Муаммара Каддафи он вернулся на родину и присоединился к конфликту.

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