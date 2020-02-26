Лилонгве, , 10:02 — REGNUM Правящая «Демократическая прогрессивная партия» (ДПП) президента Малави Питера Мутарики создала альянс с бывшей правящей партией Малави «Объединенный демократический фронт» (ОДС). Об этом передает ВВС Africa.

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как парламент принял закон, назначив 19 мая датой новых президентских выборов после того, как суд аннулировал победу Мутарики в прошлогодних выборах.

По информации журналистов телерадиокомпании, ОДС, которая управляла Малави в период между 1994 и 2004 гг., является третьей по величине партией страны с 10 местами в парламенте. У ДПП — 61 место, а главная оппозиционная страны, Партия конгрессов Малави, занимает 55 мест в парламенте.

ОДС возглавляет Атупеле Мулузи, сын бывшего президента Бакили Мулузи.

Атупеле Мулузи служил в правительстве президента Мутарики до президентских выборов в мае прошлого года, которые Конституционный суд признал недействительными в прошлом месяце из-за широкомасштабных нарушений.

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