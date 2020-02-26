Бишкек, , 09:08 — REGNUM Развернувшаяся в последнее время кампания по искажению истории и пересмотру итогов Второй мировой войны направлена, в первую очередь, на умы молодежи. К такому выводу пришли участники конференции «Наследники Великой Победы: потомки победителей против фальсификации истории», передает «Вечерний Бишкек».

По словам депутата парламента Киргизии Исхака Масалиева, победу в Великой Отечественной войне, ради которой погибло 28 миллионов советских граждан, пытаются подвергнуть сомнению.

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«Мы переживаем сложнейший период — идет серьезная попытка искажения истории. Ложь стала орудием для манипулирования сознанием».

В качестве примеров киргизский парламентарий привел заявление экс-президента США Барака Обамы о том, что его дед якобы освобождал концлагерь «Освенцим», а также попытки властей Польши навязать мировой общественности мнение о том, что СССР якобы вел захватническую войну.

«Сохранение памяти о подвиге наших предков — самая главная для нас задача», — подчеркнул Исхак Масалиев.

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