Чарлстон, США, , 09:14 — REGNUM Китайские компании не должны участвовать в строительстве важных инфраструктурных объектов на территории США, так считают бывший вице-президент США Джозеф Байден, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Об этом политики заявили на теледебатах в Чарлстоне, штат Южная Каролина, трансляцию вёл телеканал CBS.

«Нет, я бы этого не сделал», — ответил Блумберг на вопрос о том, позволил бы он фирмам из КНР участвовать в важном инфраструктурном строительстве.

При этом он добавил, что США должны взаимодействовать с Китаем ради решения проблем с климатом. Байден разделил точку зрения Блумберга, указав, что Китаю нужно дать понять: играть следует по правилам. Уоррен была солидарна с предыдущими ораторами.

Как сообщало ИА REGNUM, Блумберг, Байден и Уоррен претендендуют на выдвижение кандидатами в президенты США от Демократической партии.

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