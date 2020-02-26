Чарлстон, США, , 09:06 — REGNUM Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс готов, в случае своей победы на выборах главы государства, изучить вопрос о переносе американского посольства в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом сенатор от штата Вермонт заявил сегодня, 26 февраля, в ходе теледебатов, которые прошли в Чарлстоне, штат Южная Каролина, сообщает The Washington Post.

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«Мы бы рассмотрели этот вопрос», — сказал политик.

Сандерс подчеркнул, что «очень гордится тем, что он еврей». При этом он также настаивал на том, что США не могут «игнорировать страдания палестинского народа».

Отметим, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг придерживается иного мнения. Он считает, что возвращать посольство обратно нельзя.

«Нельзя было делать этого, не получив от израильских властей чего-то взамен, но это было сделано, теперь нужно его там оставить», — уверен возможный претендент на президентский пост.

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Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен сказала, что перенос посольства не является решением для США.

«Мы должны позволить сторонам самим определять столицы», — подчеркнула Уоррен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа изменила десятилетнюю внешнюю политику Соединённых Штатов, откровенно перейдя на сторону Израиля, признав Иерусалим столицей Израиля и переместив туда американское посольство. Кроме того, глава белого дома закрыл палестинские дипломатические представительства в Вашингтоне и сократил финансирование палестинских программ помощи.

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