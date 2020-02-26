Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил ещё один запрос на оказание гуманитарной помощи КНДР, направленной на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

По их словам, представители международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» намерены поставить в Северную Корею 800 медицинских очков, тысячу упаковок ватных палочек и медицинское оборудование.

В письме в ООН представители организации выразили намерение предоставить министерству здравоохранения КНДР перечень предметов, необходимых для диагностики коронавируса нового типа.

Известно, что Организация Объединённых Наций одобрила запрос на оказание гуманитарной помощи Северной Корее во второй раз. 24 февраля СБ ООН одобрил запрос международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на поставку гуманитарной помощи КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН одобрили поставку гуманитарной помощи в КНДР