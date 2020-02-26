Екатеринбург, 26 февраля 2020, 09:04 — REGNUM Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков вошёл в состав коллегии свердловского министерства культуры. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации региона.
Распоряжение правительства об изменении состава коллегии подписал 21 февраля 2020 года вице-губернатор Алексей Орлов (на тот момент — и.о. губернатора).
Теперь Марков сменил в коллегии свою предшественницу Татьяну Ярошевскую, много лет возглавлявшую управление культуры.
Как сообщало ИАИА REGNUM, Ярошевская стала исполнительным директором МХАТа. Также экс-чиновница участвовала в съезде партии «За правду» Захара Прилепина.
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