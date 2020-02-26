Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми 26 февраля с визитом побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он проверил исполнение контрактов государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Глава Минобороны посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель» и осмотрел цеха по изготовлению ракетных двигателей на твёрдом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Кроме того, министр побывал в Уральском научно-исследовательском институте композиционных материалов и ознакомился с производственно-материальной базой предприятия, котрое производит корпуса различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Перми с рабочим визитом находился министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился в врио губернатора Дмитрием Махониным. Темой для обсуждения стал вопрос перспективы сотрудничества Пермского края и Министерства обороны.

Глава Миноброны России в первой половине дня 25 февраля посетил Пермское президентское кадетское училище войск нацгвардии имени Героя России Ф. Кузьмина. Министр побывал в учебном и спальном корпусах.

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