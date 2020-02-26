Москва, 26 февраля 2020, 08:40 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин встретится с главой правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, сообщается на сайте правительства РФ.
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Главы правительств двух стран обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества в различных сферах, в частности, в торговле, энергетике и инвестициях.
Встреча Мишустина и Пеллегрини состоится в Москве. Премьер Словакии приедет в Россию с рабочим визитом.
Как сообщало ИА REGNUM, военный объект на территории Словакии 26 февраля проинспектируют российские военные.
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