Варшава, , 08:35 — REGNUM Правительство Польши должно принять долгосрочную миграционную политику, которая облегчит гражданам Украины жизнь и трудоустройство в Польше, заявили экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, сообщило 26 февраля информационное агентство «Укринформ».

"Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам с Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще — и проживания», — рассказали политики.

Квасьневский и Коморовский обеспокоены тем, что Германия с 2020 года упрощает трудоустройство мигрантов из-за пределов Евросоюза, что может послужить причиной оттока украинской рабочей силы из Польши.

«К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства», — отметили экс-президенты.

Они призвали правительство Польши в кратчайшие сроки разработать и внедрить прозрачные правила для проживания и трудоустройства украинских мигрантов. Всего в Польше, по разным оценкам, работает около полутора миллионов граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году украинские мигранты удвоили размер трат в Польше, при этом поток денег на Украину остался на прежнем уровне.

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