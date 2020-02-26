Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Властям Грузии необходимо создать условия для возобновления диалога с оппозицией. К этому призвал председатель Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) Аттила Мештерхази в своем заявлении, размещенном 25 февраля на сайте ПА НАТО.

Глава ассамблеи выразил сожаление, что руководство Грузии «отменило» обещанную выборную реформу в стране. Мештерхази также заявил, что арест одного из лидеров оппозиции Гиги Угулавы вызывает у него «дальнейшие вопросы и опасения».

Перечисленные события глава ПА НАТО отметил, как действия обострившие политическую напряженность в стране и призвал грузинское руководство предпринять меры для преодоления сложившейся ситуации.

«Поэтому я призываю власти Грузии создать условия для возобновления диалога между большинством и оппозицией, для восстановления доверия грузинского народа и для обеспечения того, чтобы парламентские выборы 2020 года были проведены в соответствии с международными стандартами», — заявил Мештерхази.

Он также обещал поддержку со стороны ассамблеи данному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные обвинения в адрес грузинских властей делают представители оппозиции. Их основным упреком служит то, что законопроект о выборной реформе не получил нужного числа голосов при рассмотрении в парламенте.

Со стороны властей были попытки прийти к компромиссу, но после обвинительного приговора Угулаве за растрату бюджетных денег в бытность мэром Тбилиси ппозиция отказалась вести переговоры.