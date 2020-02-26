Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Тринадцать физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции оказались в новом расширенном санкционном списке Соединённых Штатов. Как отмечается заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, ограничения накладываются за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Так, под санкциями оказались пять китайских компаний и одна турецкая фирма. Какие российские компании или лица попали под действие санкций, не уточняется. Также в списке значится и граждан Китая Ло Динвэнь, которого Вашингтон обвинил в торговле продукцией двойного назначения, используемого для программы создания вооружений Пакистана.

Уточняется, что санкции вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы и «включают ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт».

«Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается серьёзной проблемой, — отмечено в сообщении Госдепартамента США.

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В ведомстве пояснили, что принятые санкции направлены на то, чтобы «помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций в отношении Тегерана. В американский санкционный список дополнительно были внесены пять физических лиц, среди которых — председатель Совета стражей конституции Ирана Ахмад Джаннати.

Как заявил американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук, США не намерены смягчать антииранские санкции из-за неделания Тегерана идти навстречу Вашингтону, который якобы сделал не одну попытку наладить отношения. В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоров с Вашингтоном под давлением.