Москва, 26 февраля 2020, 08:18 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Рабочая группа пока не будет предлагать поправки к преамбуле Конституции
Встреча пройдет с участие представителей органов законодательной и исполнительной власти, науки и искусства.
Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по изменению Конституции пока не намерена предлагать поправки к преамбуле Конституции РФ.
Читайте также: Дату голосования по поправкам в Конституцию РФ назовут 26 февраля