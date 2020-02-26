Москва, , 08:18 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте Кремля.

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Встреча пройдет с участие представителей органов законодательной и исполнительной власти, науки и искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по изменению Конституции пока не намерена предлагать поправки к преамбуле Конституции РФ.

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