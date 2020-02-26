Москва, , 08:27 — REGNUM Объединительный съезд «Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоится в ближайшие месяцы, а бывший премьер-министр Дмитрий Медведев перестанет быть лидером партии. Об этом сообщает сетевое издание «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента, руководстве партии, а также близкие к правительству.

В Кремле ребрендинг «Единой России» задумали для нейтрализации негатива, связанного с названием партии. В июне 2018 года, до начала пенсионной реформы, рейтинг партии составлял 48%, теперь он снизился до 32,7%.

На объединительном съезде будет изменено название партии — в нём останется слово «Россия», — устав и структуру управления. Новая структура получит трёх сопредседателей. Предположительно, ими станут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и «кто-то из представителей молодежи».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке возглавляемого им правительства РФ. ПРи этом он остался председателем «Единой России».

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