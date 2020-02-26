Лондон, , 08:14 — REGNUM Свыше £5,7 млн (примерно 480 млн рублей) долга накопило посольство России в Лондоне за въезд в центр города, говорится в сообщении британского парламента.

Сбор взимается с 2003 года как налог на трафик. Общая сумма задолженности по нему за 15 лет составила почти £117 млн. Россия в списке должников оказалась на пятом месте.

Первое место в списке должников занимают США с долгом £12,4 млн, второе — Япония (£8,5), третье — Нигерия (£7,1), четвёртое — Индия (£6,0). В британском парламенте подчеркнули, что сведения публикуются, чтобы мотивировать диппредставительства оплатить свою задолженность.

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