Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Специальным представителем президента Казахстана по Афганистану назначен Талгат Калиев, сообщили 26 февраля в пресс-службе казахстанского лидера.

Распоряжение о назначении подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. Калиев является послом по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана.

Талгат Габдуллович Калиев родился в 1962 году в Алма-Ате. В 1986 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Является кандидатом исторических наук. С 2007 года — советник первого класса.

С февраля 2014 по июль 2019 года Калиев занимал должность посла республики в ЮАР, после чего был назначен директором департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД Казахстана.