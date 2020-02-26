Киев, , 08:11 — REGNUM Украина рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе, один из которых — полномасштабное наступление России. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Киев «очень-очень мощно» готовится к подобному сценарию.

«Понимаем, что нам нужно в этом случае делать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении и ей якобы грозит развал. По его словам, в России якобы есть сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, «отношения с Китаем».

Данилов считает, что президент России Владимир Путин «это понимает и поэтому выбирает внешнего врага». Раньше это якобы «были грузины, а в настоящий момент являются украинцы», добавил он.

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