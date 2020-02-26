Париж, 26 февраля 2020, 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил поездку в Мавританию для участия в саммите G5 Сахель, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
На шестом саммите глав государств G5 Сахель глава МИД Франции доложил о работе альянса и подвел итоги выполнения общих обязательств саммита в По 13 января 2020 года, касающихся наращивания потенциала вооруженных сил G5, поддержки восстановления государственной и местной администрации, стабилизации и развития.
«Жан-Ив Ле Дриан отметил материальную поддержку Франции и Европейского союза объединенным силам G5 Сахель», — говорится в заявлении МИД страны.
Напомним, в G5 Сахель входят пять африканских государств (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Мавритания).