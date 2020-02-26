Баку, , 08:06 — REGNUM Протокол Центризбиркома (ЦИК) Азербайджана об итогах выборов в парламент государства внесен в Конституционный суд республики для утверждения, 25 февраля сообщает пресс-центр ЦИК страны.

На проверку суду отводится 10 дней, после чего необходимо вынести окончательное решение. Согласно подсчетам, 70 мест в 125-местном законодательном органе заняли представители правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). Еще 41 депутатский мандат достался независимым кандидатам. Кроме того, 10 мест получили кандидаты от восьми остальных политических партий республики.

Уточняется, что из-за нарушений были отменены результаты голосования в четырех избирательных округах и 328 избирательных участках, а также распущены 87 участковых избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля.

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