Чебоксары, , 08:03 — REGNUM В Чувашии на начало 2020 года на счетах региональных отделений партий находилось почти 22 млн рублей, из них почти 17 млн рублей насчитывалось у КПРФ, свыше 4,6 млн рублей — у единороссов. 27 отделений партий представили «нулевые» отчёты. Об этом свидетельствует информация ЦИК Чувашии о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало IV квартала 2019 года на счетах партий насчитывалось 21 472 355,82 рублей. Больше всего средств было у регионального отделения КПРФ — 17 250 476 рублей, на втором месте — отделение «Единой России», имевшее в распоряжении 3 491 326,57 рублей. Далее идут «Справедливая Россия» и ЛДПР, на счету которых в Чувашии находилось соответственно 533 090,6 рублей и 136 548,8 рублей. Самые бедные — чувашское «Яблоко» (60 863,65 рублей) и отделение партии пенсионеров за социальную справедливость (50,2 рубля).

В последнем квартале на счета партийных отделений поступило 11 694 710,29 рублей, из них большую часть получили единороссы — 8 249 884,19 рублей.

С учётом расходов, на начало 2020 года общая «партийная» сумма почти не изменилась, составив 21 990 608,01 рубля. Финансовое лидерство сохранило отделение КПРФ, на счету которой имелось 16 989 695 рублей. У единороссов осталось 4 625 619,06 рублей, у справороссов — 178 511,12 рублей, у ЛДПР — 122 314,8 рублей, в распоряжении «Яблока» и партии пенсионеров было соответственно 65 895,83 рубля и 8 572,2 рубля.

Отметим, что «нулевые» отчёты представили чувашские региональные отделения 27 партий.