Амстердам, , 08:02 — REGNUM 5 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит г. Влиссинген в провинции Зеландия. По приглашению местного отделения Народной партии за свободу и демократию, к которой принадлежит Рютте, он встретится с местными жителями, чтобы обсудить отказ о переводе казармы морской пехоты в Влиссинген.

Две недели назад стало известно об отмене принятого ранее решения о переводе казармы в Влиссинген. В министерстве обороны опасались, что перевод приведёт к массовому уходу военнослужащих из морской пехоты, поскольку среди них возможный переезд в Зеландию вызывал много возражений. Новая казарма будет построена в местечке Ниу-Миллиген возле г. Апелдоорн (провинция Гелдерланд).

Отмена решения вызвала большое негодование в Зеландии. Провинция потратила миллионы евро на подготовку перевода казармы. Кроме того, провинциальные власти не были заранее извещены об отмене перевода казармы. Поэтому провинциальные власти настаивают на компенсациях.