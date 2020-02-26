Москва, , 07:22 — REGNUM Природа страха русского народа перед уходом Владимира Путина от управления страной не в любви к батюшке-царю, а в понимании, что на нем держится вся конструкция государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургиняна, все разговоры о том, что президент России Владимир Путин решил оставить управление Россией, пока не являются фактической данностью, а сам президент, по его мнению, еще пока ничего не решил.

Ключевой же вопрос, по его мнению, не в том, должен ли Путин уйти и оставить власть, это безусловно так и здесь никаких вопросов нет. И боязнь граждан России ухода Путина с президентства связана не некой любовью к нему или любовью к власти, а неким внутренним чувством ответственности за своё государство, считает политолог.

Он привел в качестве примера две гипотетические и даже метафорические ситуации. В одной из них есть Кургинян, который стоит в студии и затем уходит. Каждый из стоящих в студии к этому относится по-своему, но ничего фатального в этом нет, ушел и ушел.

«А теперь вообразите другую ситуацию. Я стаю и неким странным образом устроена так, что все вот эти балки несущие, они почему-то держатся на мне. Вот такая странная машина. И я говорю: «Я пошел», а мне в ответ: «Куда! Не в том дело, любим мы тебя или нет, мы видим, что потолок сейчас будет рушиться на голову, а мы этого не хотим!». Русские народ совершенно определенным образом к этому относится, он очень резво понимает, о чем идет речь, и это не факт его исступленной любви к батюшке-царю. Он просто видит, что конструкции висят на чем-то и сейчас все это свалится ему на голову», — объяснил природу феномена Кургинян.

По его словам, и сам Путин не может не видеть, что эта конструкция свалится и ему на голову тоже. Но при этом до сих пор не сделал ничего качественно нового для того, чтобы не допустить этого.

Напомним, что ранее Центр политической конъюнктуры опубликовал исследование страхов раскосного народа остаться без сильного лидера, коим является Путин. Исследование носит название «Уйти нельзя остаться».