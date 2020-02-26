Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Американские власти в настоящее время не располагают достаточными ресурсами для предотвращения распространения коронавируса, который очень опасен, заявил бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, 25 февраля в ходе теледебатов демократов.

По словам Блумберга, который планирует стать кандидатом в президенты США, два года назад американский лидер Дональд Трамп уволил специалиста по пандемиям и, в связи с этим, никто не может проконсультировать власти страны, как им действовать в сложившейся ситуации. Кроме того, Трамп сократил финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Блумберг напомнил и о падении индексов фондовых рынков, что, по мнению миллиардера, связано с опасениями людей по поводу эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевые индексы на Wall Street сильно сократились два дня подряд — 24 и 25 февраля.

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