Чарлстон, США, , 06:43 — REGNUM Соединённым Штатам следует договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила 25 февраля американский сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар на теледебатах в Чарлстоне.

«Мы должны работать с Россией не только по вопросу предотвращения вмешательства в наши выборы. Мы должны провести переговоры о продлении ДСНВ», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Документ предполагает сокращение США и Россией ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Ранее президент США Дональд Трамп называл договор «неудачным», однако официальный Вашингтон пока не определился, следует ли его продлять.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция выступила за продление ДСНВ