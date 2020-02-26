Нью-Йорк, США, , 06:35 — REGNUM Россия будет добиваться решения вопроса с предоставлением виз США иностранным дипломатам в арбитраже Организации Объединённых Наций, сообщил 25 февраля российский дипломатический источник в ООН.

По его словам, ситуация с непредставлением американских виз затянулась настолько, что истёк «определенный срок», предусмотренный соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН. Поэтому Россия вправе инициировать соответствующий процесс в арбитраже. В рассмотрении вопроса должен принять участие генсек организации Антониу Гутерриш.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин сообщал, что США не продлевают визы уже работающим в миссии дипломатам, а также не выдают визы гражданам РФ, которые отобраны для работы в Секретариате ООН. Такую ситуацию он назвал «кризисом».

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