Москва, , 06:08 — REGNUM Современная Украина — действительно Европа средневековья, в этом президент этой страны Владимир Зеленский абсолютно прав, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Ему это показалось, или это так и есть? А что, все, что мы видели, эта охота на ведьм и все прочее, эти майданы — это не Средние века? А что это? А все эти Бандеры и прочие? Ну это вот и есть Средние века … Гитлеровский режим так и назвался Новым Средневековьем… Люди из какого-то современного общества, современных представлений о должном перешли гораздо ниже: беснующиеся толпы, лишенные разума, и он сам это подтверждает», — заявил Кургинян.

По его словам, именно этой средневековой регрессивной ментальностью нынешней Украины и вызваны приступы истерии и беспорядки на фоне коронавируса, когда жители страны, выступая на демонстрациях, призывали расправиться с теми их согражданами, кто прилетел из китайского Уханя, пораженного эпидемией коронавируса.

«Нет понятия чести, нет понятия рисков, нет понятия сострадания. Все эти понятия ушли, они ушли не от каких-то бандитов, которые кидают кирпичи. Они существуют на уровне политических заявлений всяких разных фигур», — отметил политолог.