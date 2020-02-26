Дамаск, , 06:03 — REGNUM Турецкие военнослужащие перекрыли участок прямой дороги из Алеппо в Дамаск в Сирии, сообщают «Известия».

Сообщается, что Турция установила блокпосты на середине пути между Алеппо и морем в Латкарии. Из-за перекрытых дорог, весь автотранспорт, кроме российских военных автомобилей, вынужден ехать в объезд. Местные жители очень недовольны этим, так как им приходится преодолевать лишние 7 километров по разбитой дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля сирийская армия сбила беспилотник вооруженных сил Турции в провинции Идлиб. Отмечалось, что БПЛА был сбит возле населенного пункта Дадих.

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