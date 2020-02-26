Новосибирск, , 06:02 — REGNUM В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и управлении заказчика по строительству подземных транспортных сооружений накануне, 25 февраля, прошли обыски.

«Выемка документов прошла в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан»)», — пишет «Тайги.инфо» на свой источник в правоохранительных органах.

СМИ отмечает, что дело связано со строительством многоквартирного дома на Красном проспекте, 163/6. По версии следствия, структуры могли подписать документ о том, что «работы по дому выполнены в полном объёме», хотя по факту на территории не оказалось тротуаров.

«По информации, которой мы располагаем, проводятся следственные действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органам», — заявили в пресс-центре мэрии города.