Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Избрание президентом США Берни Сандерса позволит ему бороться с вмешательством в американские выборы, которое якобы предпринимает Россия. Об этом политик заявил в ходе теледебатов 25 февраля.

Так, Сандерс ответил на вопрос другого участника дискуссии миллиардера Майкла Блумберга, по мнению которого Россия хочет видеть в Сандерсе номинанта на выборы от Демократической партии. Миллиардера поддержал Пит Буттиджич — третий участник мероприятия.

При этом, Сандерс вспомнил и китайского лидера. Он назвал Си Цзиньпина авторитарным лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Берни Сандерс заявил, что президенту РФ Владимиру Путину надо «держаться подальше» от американских выборов.

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