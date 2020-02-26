Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Представители Демпартии США, принимавшие участие в дебатах в Чарлстоне, обсудили «русский след» в избирательной кампании одного из демократов Берни Сандерса, о котором ранее сообщали американские СМИ. Трансляцию дебатов вел телеканал CBC.

Американский миллиардер Майкл Блумберг заявил, что Россия якобы оказывает Сандерсу поддержку, чтобы он стал легким соперником для действующего президента Дональда Трампа на грядущих выборах. Другой претендент от демократов, Пит Буттиджич заявил, что Россия якобы пытается создать хаос в Соединенных Штатах. Сам Сандерс от обвинений открестился и заявил, что, избравшись президентом США, прекратит всякое возможное вмешательство Москвы в американские дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля газета The Washigton Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы пыталась оказать поддержку Берни Сандерсу на праймериз демократов.

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