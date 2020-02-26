Новосибирск, , 05:36 — REGNUM Власти Новосибирска готовы выполнить задачу по обеспечению школьников горячим питанием. Об этом в ходе совещания в Комбинате питания заявил мэр города Анатолий Локоть.

«И организационно, и структурно мы готовы к выполнению задачи, поставленной президентом страны, по организации горячего питания для младших школьников», — сказал градоначальник.

По предварительным подсчётам, горячим питанием будут обеспечены все ученики с 1-го по 4-й классы, за исключением небольшого процента — тех, кто питается на льготных условиях.

«С 1 сентября, когда начнут действовать новые нормы, предусмотрено бюджетное замещение — большую часть будет оплачивать муниципалитет. Для этого нужен ещё примерно один миллиард рублей», — уточнил Локоть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские областные власти заявили, что учеников начальных классов региона досрочно обеспечат бесплатными горячими обедами.

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По данным властей Новосибирска, только чтобы обеспечить школьников младших классов областного центра бесплатным горячим питанием, потребуется около миллиарда рублей,

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил, что с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены ученики с первого по четвёртый класс в тех регионах и школах, где существует техническая готовность, и не позднее 1 сентября 2023 года — все младшие школьники страны.