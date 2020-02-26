Кабул, , 05:26 — REGNUM Политики должны воздержаться от действий, которые могут спровоцировать эскалацию конфликта в Афганистане после проведения президентских выборов, 25 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на сайте альянса

Столтенберг призвал всех жителей страны к единству для поддержания мира. Кроме того, он отметил «решимость афганского народа в борьбе за демокартию» и «профессионализм афганских сил безопасности, обеспечивших проведение выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Йенс Столтенберг объявил, что силы НАТО остаются в Афганистане.

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