Москва, , 05:18 — REGNUM Военный объект на территории Словакии 26 февраля проинспектируют российские военные, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Посещение по оценке будет проводиться 26 февраля 2020 года в течение одного дня», — говорится в сообщении.

По словам Рыжкова, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и военной техники. Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля российские инспекторы проверяли военный объект на территории Румынии.

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