Рига, , 04:34 — REGNUM Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Латвии официально объявила о дате выборов в Рижскую Думу, пишет портал LSM.

Выборы состоятся 25 апреля. В них могут принять участие граждане Латвии и других стран ЕС, которые зарегистрировали Ригу, как своё постоянное место жительства за 90 дней до объявленной даты выборов. Голосовать смогут граждане — владельцы недвижимости на территории Рижского самоуправления.

В выборах в Рижскую Думу не смогут принять участие родившиеся в Латвии люди, но имеющие статус неграждан. Инициативы дать возможность голосовать на местных выборах всем постоянным жителям Латвии отвергались всеми латышскими партиями с 1992 года, когда права голоса были лишены 700 000 человек. На 1 января 2019 года количество неграждан в Латвии составляло 224,670 человек, 5105 находились за пределами страны.

Часть этих людей, голосовавших за независимость Латвии, решило сознательно отказаться от натурализации после нарушения обещания данного II съездом Народного Фронта Латвии предоставить гражданство страны всем проживающим в республике накануне независимости жителям.