Рига, , 04:33 — REGNUM Национальный Совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) пока не получал от Первого Балтийского Канала (ПБК) официального сообщения о ликвидации новостного вещания на русском языке с 20 марта и не комментирует сообщения прозвучавшие в эфире Латвийских общественных медиа — пишет портал LSM.

Собственники ПБК тоже не подтвердили информацию о прекращение новостного вещания, заявив, что в данный момент обсуждают различные варианты своих действий.

Как сообщало ИА Регнум в начале февраля Государственной Службой Безопасности Латвии (VDD) и полицией безопасности Эстонии (KAPO) были произведены обыски в офисах компании в Риге и Таллине. Совладельцу и председателю правления Baltijas mediju alianse Олегу Солодову, а также главному юристу компании Сергею Каритису присвоен статус подозреваемых. Дело возбуждено по III части статьи 84 Уголовного Кодекса. Спецслужбы утверждают, что имело место нарушения режима санкция ЕС введённых в отношение российского предпринимателя Ковальчука, который, как совладелец Национальной Медиа Группы, может являться одним из выгодополучателей от ретрансляции, например Первого канала, Baltijas mediju alianse. Расследование проводится службами безопасности Латвии и Эстонии.