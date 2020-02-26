Пекин, , 02:51 — REGNUM Глава МИД Сербии посетит с официальным визитом Пекин, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Как стало известно, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, который также является первым вице-премьер-министром страны, прибудет в Китай по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Китая Ван И, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзян. Его визит продлится с 26 по 27 февраля.

Напомним, что Дачич является главой внешнеполитического ведомства Сербии с апреля 2014 года, является председателем Социалистической партии Сербии.